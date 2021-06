Canal d’Istanbul: un projet sultanesque d'Erdogan aux enjeux géopolitiques majeurs

Le chantier géant d’Erdogan aura-t-il des répercussions néfastes? Certes, le canal d’Istanbul pourrait rapporter gros financièrement et stratégiquement à la Turquie. Mais l’opposition politique et certains environnementalistes dénoncent une folie. De plus, le projet pourrait mettre à mal la relation russo-turque au profit des États-Unis.