L'Ukraine gagnera-t-elle à jouer à la guerre avec l'Otan?

C'est la grande ouverture d'une saison de jeux de guerre pour Kiev. 11.000 soldats de l'Otan sont déployés en Ukraine pour mener des manœuvres conjointes aux côtés de quelque 21.000 soldats locaux, le tout à l'invitation du Président du pays Volodymyr Zelensky.

Les plus grands exercices de l'Otan en un quart de siècle

Les jeux de guerre, dont une partie est en cours actuellement, couvriront la terre, la mer et l'air. La partie maritime comprend Sea Breeze: une simulation qui réunira 30 navires, 30 avions de guerre et 1.400 soldats représentant 27 nations. Avant 2014, l'Otan a organisé Sea Breeze depuis la Crimée, mais même après que la région a rejoint la Russie suite à un référendum, les scénarios n'ont pas beaucoup changé et tournent toujours autour de la péninsule.

Des militaires ukrainiens participent également à d'autres manœuvres: Defender Europe 2021. Le plus grand exercice de ce genre au cours des 25 dernières années est mené simultanément dans 16 pays européens, les principaux sites étant proches des Balkans et de la région de la mer Noire.

Congratulations to the Ukrainian Armed Forces on their participation in #Defender21 in Hungary! Joint exercises like this one help #UAF preserve Ukraine's territorial integrity and support Ukraine's progress toward NATO interoperability. https://t.co/NzbejDvDKI — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021

​Au cours de la première étape de Defender Europe, appelée Swift Response, 7.000 soldats de 11 pays ont participé à des missions à travers l'Europe de l'Est: de la Bulgarie à la Roumanie, ainsi qu'en Estonie. La deuxième étape des exercices est appelée Immediate Response. Elle comprend des exercices de tir pour 5.000 soldats de huit pays. Deux autres étapes portent sur la défense antiaérienne et antimissile, ainsi que sur la mise en place de la coordination entre les forces multinationales.

En avril dernier, Alexeï Arestovich, porte-parole de la mission ukrainienne au sein du soi-disant groupe de contact trilatéral (Trilateral Contact Group, TCG) sur le Donbass, a déclaré que Defender Europe était une «simulation d'une guerre, d'un conflit armé avec la Russie». Il a ajouté que «l'accent est mis principalement sur les Balkans et la Crimée, et, naturellement, sur tout le nord de la Crimée».

Le sanctuaire de l'Occident

En ce qui concerne les possibilités d'adhésion de l'Ukraine à l'Otan, la rhétorique des hauts gradés de l'Alliance reste oblique et prudente, le secrétaire général Jens Stoltenberg déclarant que Kiev devra d'abord «moderniser et réformer ses institutions de sécurité et de défense». Mais en réalité, l'Otan est déjà en Ukraine et pompe littéralement le pays avec de plus en plus d'armes.

.@jensstoltenberg: We provide strong political and practical support to Ukraine... Our message to Ukraine is the main focus should now be on reform to modernize their defense and security institutions, best way to move towards membership in NATO.

Watch: https://t.co/WUnxSBtOjh — Brookings FP (@BrookingsFP) June 4, 2021

​Il est indubitable que les politiques expansionnistes de l'Otan ne sont pas nouvelles pour Moscou. L'Alliance a fait le contraire de ce que ses dirigeants avaient proclamé concernant l'empiétement de l'Otan vers l'est pendant des décennies, augmentant progressivement la présence militaire en Europe de l'Est depuis 1991 et acceptant par la suite les anciens pays du bloc soviétique parmi ses membres.

Putin's growing empire???? REALLY? #NATO keeps expanding to Russia's borders since 1991! There was no threat from #Russia back then. Now, it wants #Georgia and #Ukraine? And didn't it promise to not expand eastward??? pic.twitter.com/mvc8LWqq48 — Агент Кристина (@LubimayaRussiya) April 6, 2019

Mais tout le poids des critiques et des accusations pour tout acte répréhensible global lié aux activités militaires a toujours été biaisé par les médias mainstreams et les politiciens occidentaux, et fait porter à Moscou. Par exemple, en avril 2021, la Russie a subi des pressions de la part des États-Unis et de l'Allemagne pour avoir organisé des exercices militaires sur son propre sol, alors que des dizaines de manœuvres militaires étroitement imbriquées et nettement plus importantes impliquant Kiev avaient été organisées par l'Occident à proximité des frontières de la Russie.

​Les deux parties belligérantes dans le Donbass continuent de s'accuser mutuellement de violations du cessez-le-feu. Mais il est probable qu'après les manœuvres de l'Otan davantage de munitions de fabrication occidentale apparaissent dans les rapports de bombardement sur la ligne de front.

Nothing to see here. Just a man walking down the street in the village of Zaitsevo carrying the aftermath of the latest Ukrainian army attack on his home. On the shell it has written 'darling' in Ukrainian. He is angry as it confirms for him that these shells target civilians pic.twitter.com/fYYEYMG9eA — Dean O'Brien - BA (Hons) (@DeanoBeano1) December 7, 2020

​Selon le ministère russe de la Défense, les armements et munitions sophistiqués livrés par l'Otan pour les exercices seront finalement fournis aux groupes nationalistes ukrainiens dans le Donbass, ajoutant davantage de tension à la situation dans la région.

Qui sape vraiment la souveraineté de l'Ukraine?

Alors que les responsables ukrainiens préfèrent s'en tenir à leur rhétorique anti-russe habituelle tout en renforçant leur armée à proximité des frontières russes sous couvert d'exercices militaires, il semble que Kiev s'enferme peu à peu dans de nouvelles limites politiques et militaires. Ces nouvelles limites sont fixées à Bruxelles et à Washington, tandis que Moscou est toujours habituellement présenté par les médias ukrainiens et occidentaux comme le grand méchant et la principale menace pour la souveraineté de l'Ukraine.

Took part in discussion: "NATO at the forefront: why Ukraine matters for Euro-Atlantic security", organized by @UWCongress. In focus: Russia's aggression against🇺🇦, #CrimeaPlatform, security of #BlackSea region,reinforced by #NATO, support of Ukraine's Euro-Atlantic integration pic.twitter.com/yIAmUWZNNz — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) June 9, 2021

​Les dirigeants de l'Otan tiendront un sommet à Bruxelles la semaine prochaine. Mais malgré l'empressement du Président Zelensky à faire intégrer le plus rapidement possible son pays dans l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, il ne semble pas qu'il se rapproche de si tôt de cet objectif.

À l'heure actuelle, il semble que Washington n'est pas prêt à donner ouvertement son aval à de tels pas, préférant peut-être garder l'Ukraine comme monnaie d'échange et un instrument permettant à l'administration Biden de continuer à irriter la Russie. Mais il reste à voir si le peuple ukrainien, qui n'a pas son mot à dire dans toute cette situation, veut vraiment un tel rôle pour son pays.