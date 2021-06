Macron et Erdogan ont allongé leur entretien, «une clarification sur l’islam a été faite»

Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus plus longtemps que prévu en marge du sommet de l'Otan, a fait savoir l’Élysée. Le sujet de l’islam, point de tensions entre les deux chefs d’État, a été discuté.

Emmanuel Macron et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, qui se sont entretenus en tête-à-tête lundi en marge du sommet de l'Otan à Bruxelles, ont affiché une volonté d'avancer ensemble sur la Syrie et la Libye, a fait savoir l'Élysée.

Au cours de cet entretien, «plus long que prévu» selon la présidence française, Emmanuel Macron a rappelé sa volonté de «clarification stratégique entre alliés sur les valeurs, les principes et les règles au sein de l'Otan» et «une clarification a été faite sur l'islam» et sur le fait que la laïcité française et les valeurs de la République «ne devaient pas être instrumentalisées».

La relation entre les deux chefs d'État est émaillée de tensions récurrentes depuis plusieurs années.

Détails à suivre