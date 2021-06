Un cadre de l'Onu critique le G7 pour un plan jugé insuffisant sur le Covid-19

«Ces dons sporadiques à petite échelle et caritatifs des pays riches à destination des pays pauvres ne sont pas un projet sérieux et ils ne mettront pas fin à la pandémie», a dit Matt Lowcock, qui quittera ses fonctions vendredi, à Reuters.

«Globalement, le G7 a complètement échoué à montrer l'urgence nécessaire», a-t-il ajouté.

États-Unis, Japon, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie et Canada ont promis lors du sommet du G7, le week-end dernier en Angleterre, de fournir un milliard de doses de vaccin contre le Covid-19 au cours de l'année à venir et de travailler avec le secteur privé et le G20 pour accroître cette contribution.

Mesures insuffisantes

«Ils ont effectué un petit pas - dans un complexe très, très agréable en Cornouailles - mais ils ne devraient pas se leurrer en pensant que c'est plus qu'un petit pas, ils ont encore beaucoup à faire», a dit Matt Lowcock.

«Ce dont le monde avait besoin du G7 est d'un plan pour vacciner le monde. Et ce que nous avons eu est un plan pour vacciner environ 10% de la population des pays à revenus faibles et moyens, peut-être d'ici un an ou au cours du second semestre de l'année prochaine», a-t-il poursuivi. présidentielle de 2022.