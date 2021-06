La Russie peut-elle craindre une réelle convergence d’intérêts américano-turque?

Joe Biden a-t-il réussi à convaincre Recep Tayyip Erdogan de s’entendre avec lui sur les théâtres d’opérations du Moyen-Orient? Malgré de profondes divergences, Ankara et Washington pourraient se rapprocher et adopter une vision commune, afin d’étendre son influence pour le premier et de nuire à la Russie pour le second.