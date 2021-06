USA et Chine discutent d'une éventuelle rencontre entre Blinken et son homologue chinois

Les États-Unis et la Chine discutent d'une éventuelle rencontre entre le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors de la réunion du G20 qui se tient la semaine prochaine en Italie, a rapporté le Financial Times mercredi, citant des personnes informées de ces discussions.