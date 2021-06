Au Moyen-Orient, l’Iran tient la dragée haute aux États-Unis

Washington semble à la peine face à Téhéran. L’Iran accentue sa pression sur le volet nucléaire d’abord, en ne renouvelant pas le contrôle de l’AIEA sur ses sites, mais aussi via ses milices Irak et en Syrie, où les intérêts américains sont de plus en plus ciblés. Et les répliques de l’Administration Biden semblent ne rien pouvoir y changer.