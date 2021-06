Le numéro de portable du ministre britannique des Affaires étrangères était en accès libre depuis 11 ans

Le numéro de téléphone portable de Dominic Raab, ministre britannique des Affaires étrangères, était en ligne depuis au moins 11 ans, révélait mardi le Guardian.

Son numéro a été découvert par un lecteur du journal en utilisant le moteur de recherche Google. Il semble avoir été publié en 2010, avant qu’il ne devienne député, et être resté en ligne après sa désignation au poste de secrétaire aux Affaires étrangères et premier secrétaire d’État, de facto vice-Premier ministre, en 2019.

D’autres informations personnelles sur Dominic Raab figuraient également. À la suite d’une vaste correspondance entre le site Web concerné et le Guardian, elles ont été supprimées et le numéro n’apparaît depuis plus dans les résultats de recherche.

Pas un cas isolé

Cette histoire surgit quelques mois seulement après celle liée au numéro de téléphone personnel de Boris Johnson. En avril, des informations ont été diffusées selon lesquelles le numéro du Premier ministre était disponible en ligne depuis 15 ans.

Un numéro de contact de M.Johnson figurait au bas d’un communiqué de presse alors qu’il était encore ministre fantôme de l’Enseignement supérieur en 2006, document qui était toujours disponible en ligne en 2021.

De hauts responsables auraient conseillé à Boris Johnson de changer de numéro de téléphone, préoccupés par le nombre de personnes qui y avaient accès depuis son travail en tant que journaliste, député et maire de Londres, mais il aurait refusé.

Zuckerberg pas épargné

Toujours en avril, le numéro de téléphone du fondateur de Facebook s’est retrouvé parmi les informations personnelles d’utilisateurs du réseau social publiées sur un forum de hackers.