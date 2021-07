Bangladesh: l'armée déployée pour faire respecter le confinement

Le gouvernement du pays a mis en garde contre une hausse «inquiétante et dangereuse » du nombre de cas, imputée au variant Delta très contagieux. Les hôpitaux sont débordés, notamment dans les régions frontalières de l'Inde où ce variant a été identifié pour la première fois.

«Nous espérons que ces mesures strictes seront efficaces. Nous devons contenir (la propagation) du virus à tout prix», a déclaré à la presse Robed Amin, porte-parole du ministère de la Santé.

Au premier jour de ce confinement de sept jours, les rues de Dacca, habituellement très animées, étaient désertes, tandis que des militaires patrouillaient et mettaient en place des points de contrôle.

Les habitants ont interdiction de quitter leur domicile sauf pour motifs impérieux ou pour acheter de la nourriture.

Le Bangladesh a déclaré 900.000 cas et un peu plus de 14.500 décès depuis le début de la pandémie, mais les experts estiment que le bilan réel est amplement plus élevé.