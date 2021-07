Covid-19: l'Indonésie impose des restrictions d'urgence contre une nouvelle vague

Les autorités de l'archipel d'Asie du Sud-Est ont confirmé la propagation de variants particulièrement contagieux, alors que le système de santé du pays est proche de la rupture.

«Cette situation nous a forcés à prendre des mesures plus strictes (...) j'ai décidé d'imposer des restrictions en urgence», a indiqué à la télévision le chef de l'Etat indonésien.

Les restrictions seront appliquées à partir de samedi et jusqu'au 20 juillet dans la capitale Jakarta, l'île de Java et celle de Bali, les plus touchées par l'épidémie, a-t-il indiqué.

L'ensemble des employés des secteurs non essentiels devront travailler à domicile et l'enseignement se fera exclusivement en ligne, a précisé un document publié par les services du ministre coordinateur Luhut Pandjaitan.

Les centres commerciaux ainsi que les mosquées seront fermées dans le pays, afin de faire repasser le nombre de nouveaux cas quotidiens sous la barre des 10.000.

Le pays veut vacciner 180 millions de personnes sur sa population totale de près de 270 millions, mais environ 5% de sa population a été vaccinée à ce stade.