La France porte une responsabilité morale pour la perte de la Crimée par Kiev et des territoires par Tbilissi, pointe le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine interviewé par Forbes.

La France, ainsi que l’Allemagne, est au moins «moralement responsable» pour la situation de la Crimée et dans des parties des régions de Donetsk et de Lougansk, a annoncé à Forbes le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine et ancien maire de Lougansk Alexeï Danilov.

En parlant de la corruption, l’officiel ukrainien a fait remarquer que les Mistral français avaient été commandés par la Russie après que la France a joué un rôle de médiateur dans le conflit en Ossétie du Sud en août 2008.

«Nos partenaires internationaux nous reprochent de ne pas pouvoir régler le problème de la corruption. Dans d’autres pays, la corruption est également présente. Les Français, par exemple, en 2008 se sont occupés des pourparlers entre la Géorgie et la Russie, et les Géorgiens ont fini par perdre une partie de leur territoire, tandis que les Français ont reçu une commande russe de Mistral. Je ne sais pas s’ils ont reçu quelque chose pour les parties des régions de Donetsk et de Lougansk et pour la Crimée, mais la responsabilité morale persiste», a déclaré M.Danilov dans son interview à Forbes.

La Crimée a été rattachée à la Russie en mars 2014 à l’issue d’un référendum où 96,77% des électeurs ont voté pour.

Adhésion à l’Otan

Le haut représentant ukrainien a relié le conflit interne dans le Donbass avec la décision prise en 2008 par l’Otan de refuser l’inscription de l’Ukraine au Plan d’action pour l’adhésion (MAP) à l’Alliance atlantique.

Alexeï Danilov a réitéré ses reproches, lancés début juin, à l’égard de la France et de l’Allemagne, qui s’étaient opposés à l’inscription de son pays au MAP il y a 14 ans.

«La Russie a attaqué la Géorgie et l’Ukraine après qu’eux [la France et l’Allemagne, ndlr] en 2008 à Bucarest nous ont bloqué le Plan d’action pour l’adhésion à l’Otan. Quand à Kiev nous rencontrons à huis clos des représentants allemands et français, je le leur dis», affirme le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine.

Nord Stream 2

L’officiel ukrainien a également évoqué l’effet négatif sur l’Ukraine du projet de gazoduc Nord Stream 2.

Fin juin, Bloomberg a informé que l’Allemagne et les États-Unis avaient discuté des moyens de limiter les «gains géopolitiques» pour la Russie et de renforcer le secteur énergétique de l’Ukraine.

Berlin s’est déclaré prêt à négocier avec Moscou la prolongation des quotas de transit pour Kiev, les principales dispositions de ce nouveau plan d’action, impliquant l’Ukraine, devant être concertées pour la prochaine visite de la chancelière allemande à Washington, prévue pour la mi-juillet, selon l’agence de presse.