Pfizer va demander à la FDA d'autoriser un rappel supplémentaire de son vaccin pour lutter contre le variant Delta

Pfizer prévoit de demander à la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, d'autoriser l'utilisation d'un rappel supplémentaire de son vaccin contre le COVID-19 le mois prochain, selon les déclarations du directeur scientifique du laboratoire, Mikael Dolsten.

La décision prise par Pfizer se fonde sur des données montrant un risque plus grand d'être à nouveau infecté six mois après la vaccination, notamment face au variant Delta, hautement contagieux, selon Mikael Dolsten.

La Food and Drug Administration (FDA) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux Etats-Unis ont néanmoins annoncé dans un communiqué commun que les Américains ayant été complètement vaccinés n'ont pas besoin de recevoir une dose supplémentaire à l'heure actuelle.

Des scientifiques ont remis en question le besoin de recourir à des rappels supplémentaires.

Mikael Dolsten a annoncé que la baisse d'efficacité du vaccin signalée en Israël était due à des infections observées chez des personnes ayant été vaccinées en janvier ou février dernier.

Le ministère de la Santé israélien a récemment rapporté que l'efficacité du vaccin de Pfizer dans la prévention des infections et de la maladie était tombée à 64% au mois de juin.

"Le vaccin développé par Pfizer est très actif contre le variant Delta", a déclaré Mikael Dolsten. Toutefois, ajoute-t-il, après six mois, "le risque d'être à nouveau infecté est possible, les anticorps diminuant".

Pfizer n'a pas publié toutes les données israéliennes jeudi, mais a précisé qu'il le ferait prochainement.

"Nous sommes prêts à autoriser les rappels supplémentaires si la science démontre leur utilité", ont dit la FDA et les CDC dans leur communiqué.