Syrie: l'UE salue le renouvellement de l'aide humanitaire transfrontalière

"L'adoption à l'unanimité de la résolution 2585 (2021) du Conseil de sécurité des Nations Unies vendredi est une bonne nouvelle. Cela permettra à l'ONU d'utiliser le point de passage de Bab Al-Hawa entre la Turquie et la Syrie pendant une période initiale de six mois, suivie de six mois supplémentaires sous réserve d'un rapport du Secrétaire général de l'ONU", soulignent dans un communiqué conjoint le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, et le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič.

"Le renouvellement de la résolution du Conseil de sécurité sur l'assistance transfrontalière est vital car il n'y a pas d'alternative adéquate pour répondre aux besoins humanitaires croissants en Syrie", insistent-ils.

Selon les deux responsables européens, l'UE continuera de plaider pour que l'aide humanitaire transfrontalière soit fondée sur les besoins et centrée sur les personnes, ajoutant que l'Union œuvrera également à fournir une assistance à ceux qui en ont besoin en Syrie.

"L'Union européenne réitère son appel en faveur d'une solution durable au conflit syrien par le biais d'une véritable transition politique inclusive conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies et son soutien aux efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies, Geir Pedersen", conclut le communiqué.