Delta Air Lines au-dessus des estimations au T2

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a affiché mercredi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations et dit prévoir de rester rentable jusqu'à la fin de l'exercice fiscal en cours grâce à la reprise des voyages et à la réouverture des marchés internationaux.

L'activité de voyages d'affaires a continué à s'améliorer au deuxième trimestre, alimentés par une plus forte demande des centres d'affaires comme New York et Boston, ce qui a permis à Delta de renouer avec la rentabilité au mois de juin, a déclaré la société.

"La période de consommation de trésorerie est derrière nous", a assuré son directeur général, Ed Bastian.

"Les voyages intérieurs de loisirs ont entièrement retrouvé leur niveau de 2019 et il y a des signes encourageants d'amélioration dans les voyages d'affaires et internationaux", a-t-il ajouté.

Les transporteurs américains ont repris les recrutements de pilotes et d'autres catégories de personnel pour faire face à la reprise du trafic de passagers dans les aéroports avec la généralisation de la vaccination.