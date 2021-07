Plus de 100 membres du staff d'un porte-avions britannique positifs au Covid-19

Au moins 100 membres du staff du porte-avions HMS Queen Elizabeth, de la marine britannique, ont été testés positifs au Covid-19 lors d'une escale de cinq jours à Chypre début juillet, a rapporté le journal The Sun.

«Au moins 100 membres d'équipage du HMS Queen Elizabeth ont été contaminés après que des marins ont débarqué à Limassol», a précisé le média britannique.

Pour sa part, le porte-parole de la Royal Navy a indiqué mercredi que «dans le cadre des tests de routine, des membres d'équipage ont été testés positifs au Covid-19».

Le plus grand navire de guerre britannique était accosté à Limassol du 30 juin au 5 juillet, à la tête du plus grand déploiement britannique en temps de paix depuis une génération, le Carrier Strike Group 21, regroupant des bâtiments de guerre parmi lesquels des frégates et des contre-torpilleurs.

L'ensemble du Carrier Strike Group 21 compte 3.700 personnes, dont 1.600 sur le seul HMS Queen Elizabeth.