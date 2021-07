La Marine Royale porte assistance à 204 candidats à la migration irrégulière à majorité subsahariens

Des garde-côtes de la Marine Royale, opérant en Méditerranée et en Atlantique, ont porté assistance, du 17 au 18 juillet 2021, à 204 candidats à la migration irrégulière à majorité subsahariens, dont des femmes et des enfants, en difficulté à bord de kayaks et d'embarcations de fortune, apprend-on de source militaire.