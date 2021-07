Liban : Consultations parlementaires le 26 juillet pour nommer un nouveau Premier ministre

La présidence a souligné dans un communiqué que le lundi prochain (26 juillet) marquera le début des consultations parlementaires pour désigner le Premier ministre. Un calendrier des consultations a été établi pour ce jour, afin que les blocs et les députés indépendants puissent désigner un nouveau premier ministre.

Depuis plus d'un an, le Liban fait face à une crise économique exacerbée par les répercussions de la pandémie du coronavirus, et l'explosion catastrophique du port de Beyrouth le 4 août 2020 qui a fait pas moins de 200 morts et plus de 6 500 blessés.

Le Premier ministre désigné au Liban Saad Hariri avait déclaré, jeudi, qu'il renonçait à former un gouvernement près de neuf mois après avoir été nommé et au moment où le pays est confronté à la pire crise socio-économique de son histoire.

M. Hariri avait été désigné Premier ministre en octobre 2020 .