Paris affiche son soutien à Chypre après les dernières initiatives turques

Lors d'un entretien téléphonique, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a apporté son soutien à son homologue chypriote Nikos Christodoulides après la "démarche unilatérale et non concertée" de la Turquie, "qui constitue une provocation et porte atteinte au rétablissement de la confiance nécessaire à la reprise urgente des négociations en vue d'un règlement juste et durable de la question chypriote", peut-on lire dans un communiqué du Quai d'Orsay.

Ce sujet sera abordé jeudi au Conseil de sécurité des Nations unies, dont la France assure actuellement la présidence mensuelle, est-il précisé dans ce document.

En visite mardi visite dans la capitale divisée de l'île méditerranéenne, pour commémorer la prise de contrôle de la partie nord de Chypre par l'armée turque, le 20 juillet 1974, Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois appelé mardi à des pourparlers sur la base de "deux États" distincts.

Il a également annoncé la poursuite de la réouverture de la ville fantôme de Varosha (appelée Maras en turc), une ancienne station balnéaire dont l'abandon symbolise la division de l'île.

Cette initiative, dénoncée par la communauté internationale, est jugée par les Chypriotes grecs comme un manoeuvre détournée visant à confisquer des terres.

Chypre est séparée depuis 1974 entre une partie grecque reconnue par l'Union européenne et une partie turque non reconnue par la communauté internationale, à l'exception d'Ankara.