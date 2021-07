Copenhague désignée Capitale mondiale de l'architecture UNESCO-UIA pour 2023

Cette décision s'inscrit dans le cadre du partenariat établi entre l'UNESCO et l'UIA depuis 2018, par lequel l'UNESCO désigne les villes hôtes du Congrès mondial de l'UIA comme Capitales mondiales de l'architecture, souligne l’organisation onusienne dans un communiqué.

"Nous sommes très heureux de voir le flambeau du titre de Capitale mondiale de l'architecture passer de Rio de Janeiro à Copenhague", a déclaré Mme Azoulay, citée dans le communiqué.

"La première Capitale mondiale de l'architecture à Rio a été un vrai succès et a démontré le rôle que pouvait jouer l’urbanisme, notamment dans un contexte de pandémie », a-t-elle souligné, ajoutant que « Copenhague s'appuiera sur les accomplissements de Rio, pour continuer d’incarner la manière dont l’architecture et la culture peuvent répondre aux grands défis de notre temps, notamment environnementaux".

L'UNESCO et l'UIA ont lancé l'initiative de la Capitale mondiale de l'architecture pour mettre en valeur le rôle clef de l’architecture, de l'urbanisme et de la culture dans l’élaboration d’une identité urbaine et dans le développement urbain durable. Tous les trois ans, la ville désignée comme Capitale mondiale de l'architecture devient un forum mondial à la pointe des discussions urbanistiques et architecturales du moment.

En tant que capitale mondiale de l'architecture pour 2023, Copenhague accueillera une série d'événements et de programmes majeurs sur le thème « Avenirs durables - ne laisser personne de côté ».

En coopération avec l'association danoise des architectes et différents organismes professionnels nordiques, la municipalité examinera comment l'architecture et l'aménagement urbain contribuent à la réalisation des 17 objectifs de développement durable des Nations unies.