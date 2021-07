Quatre nouveaux sites culturels rejoignent la Liste du patrimoine mondial

Ces sites se trouvent en Chine, en Inde, en République islamique d’Iran et en Espagne, a indiqué l’Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture, basée à Paris.

Il s’agit des sites de Quanzhou, emporium mondial de la Chine des Song et des Yuan, du Temple de Kakatiya Rudreshwara (Ramappa) en Inde, du Chemin de fer transiranien en Iran et du Paseo del Prado et Buen Retiro, un paysage des arts et des sciences en Espagne.

Le Comité du patrimoine mondial avait inscrit auparavant sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO cinq sites culturels situés en Allemagne, en Arabie saoudite, en Autriche, en Belgique, en France, en Italie, en République tchèque et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Il avait en outre décidé de retirer le bien "Liverpool – Port marchand" de la Liste du patrimoine mondial, en raison de la perte irréversible des attributs qui transmettent la valeur universelle exceptionnelle du bien.

L’examen des candidatures devrait se poursuivre jusqu'au 28 juillet, indique l’agence onusienne.