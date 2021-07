Boeing renoue avec les bénéfices grâce aux livraisons de 737 MAX

Boeing Co a fait état mercredi de son premier bénéfice depuis près de deux ans, la reprise du tourisme liée à l'accélération de la vaccination contre le COVID-19 se traduisant par une augmentation des ventes du 737 MAX, son avion le plus vendu.

Le 737 MAX est un élément clef du redressement financier du constructeur aéronautique américain, qui a perdu des milliards de dollars de chiffre d'affaires à la suite de la pandémie et des problèmes structurels de son 787, plus gros et plus rentable.

Le PDG de Boeing, David Calhoun, a déclaré que le groupe envisageait désormais de maintenir son effectif à environ 140.000 salariés, alors qu'il prévoyait auparavant de le ramener à 130.000.

Boeing a ajouté qu'il produisait actuellement seize 737 MAX par mois, et qu’il comptait porter la cadence à 31 par mois au début de 2022.

Le bénéfice d'exploitation de Boeing s'est élevé à 755 millions de dollars (640 millions d’euros) au trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 3,32 milliards de dollars (2,81 milliards d’euros) un an plus tôt.