Philippines: Duterte rétablit le pacte concernant la présence de troupes US

L'accord, appelé "Visiting forces agreement" (VFA), régit la présence de milliers de soldats américains qui viennent aux Philippines pour participer à des exercices militaires.

Ce pacte a pris une plus grande importance alors que les Etats-Unis et leurs alliés doivent faire face à une Chine de plus en plus affirmée.

Rodrigo Duterte avait annoncé l'an dernier l'annulation du VFA mais l'a finalement renouvelé jusqu'en décembre.