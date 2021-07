Maroc: L'ONCF tient son CA sous le signe de la résilience face à la pandémie

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a tenu, jeudi à Rabat, son Conseil d’administration en mode visioconférence, sous le signe de la résilience face à la pandémie et une nouvelle feuille de route pour l'avenir.

Présidés par le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, les travaux de cette session ont été consacrés à l’approbation de l’arrêté des comptes 2020, à la présentation du projet de Contrat-Programme Etat-ONCF pour la période 2021-2026 et la présentation du projet de contribution au développement d'un écosystème industriel ferroviaire national, indique un communiqué de l'ONCF.

Dans son allocution de circonstance, le ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, a rappelé le contexte particulier dans lequel intervient ce conseil d’administration, notamment la poursuite du Royaume de sa lutte contre la propagation de la pandémie du Covid 19 et la multiplication de ses efforts pour réussir la large campagne de vaccination de la population, dans l’objectif d’atteindre l’immunité collective et d'accélérer la sortie de ce triste épisode pandémique, selon la même source.

Il a également souligné que la crise sanitaire a lourdement impacté les différents secteurs, dont celui des transports, de par les mesures préventives décrétées par le Royaume pour stopper la propagation du virus, notamment en imposant la limitation de la mobilité des personnes.

Le secteur ferroviaire n’a donc pas échappé à ces impacts et en a bien évidemment ressenti les effets, a-t-il affirmé, précisant que malgré un contexte très peu favorable, l’ONCF a montré beaucoup de résilience, d’agilité et d’adaptabilité.