Le président libanais prêt à répondre à la justice

"Personne n'est au-dessus de la loi, quel que soit son rang, la justice ne peut être rendue que par ses branches spécialisées qui procurent des garanties", déclare-t-il dans un communiqué à l'adresse du procureur général Ghassan Oueidate.

La déflagration d'août 2020 a fait plus de 200 morts et des milliers de blessés. Près d'un an après, la population libanaise dénonce la lenteur des investigations. Aucun haut responsable libanais n'a pour l'heure été entendu.

Le président du Parlement, Nabih Berri, a déclaré jeudi qu'il était prêt à lever l'immunité de ses membres aux fins de l'enquête.