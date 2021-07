RT lance un appel à candidatures pour le Prix Khaled Alkhateb 2021

Cette année, c’est pour la quatrième fois qu’il se voit décerné.

Le Prix international Khaled Alkhateb est décerné dans les catégories suivantes:

«Meilleur travail depuis une zone de conflit: texte»;

«Meilleur travail depuis une zone de conflit: vidéo»;

«Après la guerre: texte/vidéo»: sur le sort des personnes et des peuples qui ont traversé la guerre, et sur le retour à la vie normale. Cette catégorie est présentée pour la première fois.

Les lauréats du Prix international Khaled Alkhateb 2021 recevront la somme de 200.000 roubles.

Les candidatures peuvent être envoyées sur le site award.rt.com. Les noms des gagnants seront annoncés le 30 novembre prochain.

Lors de la première édition, des prix ont été décernés à des journalistes d'Irak, d'Irlande et de Singapour. Le jury était composé de journalistes étrangers et russes, dont Irada Zeïnalova et Evgueni Poddoubni.

En 2019, des travaux provenant de 25 pays ont été soumis au jury. Des journalistes de Russie, des États-Unis, d'Italie et d'Inde, qui ont traité des conflits en Syrie, en Irak et en Libye, sont devenus lauréats. En 2020, le prix a été décerné à des correspondants militaires de Russie, de Syrie et d'Inde.

RT a créé le Prix international Khaled Alkhateb en mémoire au journaliste Khaled Alkhateb, qui collaborait avec RT Arabic. Il est mort à l’âge de 25 ans à la suite d'attaques à la roquette par des terroristes dans le gouvernorat syrien de Homs en 2017. Dans ses reportages, Khaled couvrait les combats des forces gouvernementales syriennes contre les terroristes. En 2018, Vladimir Poutine a signé un décret lui décernant à titre posthume la Médaille du courage, qui a été remise à sa famille lors de la première cérémonie de remise des prix.