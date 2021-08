YouTube suspend la chaîne Sky News Australia pour désinformation sur le Covid-19

La chaîne de télévision Sky News Australia a été suspendue sur YouTube pour une semaine en raison de fausses informations sur la Covid-19, a annoncé YouTube.

«Nous avons des politiques claires établies en matière de fausses informations sur la Covid-19 [...] afin d'empêcher la diffusion de fausses informations sur le coronavirus pouvant nuire au monde réel», a indiqué YouTube dans un communiqué.

Cette mesure fait suite à une analyse des vidéos téléchargées par la chaîne de télévision parmi lesquelles certaines remettent en question l'existence d'une pandémie et l'efficacité des vaccins.

La chaîne avait également publié, il y a trois jours, une chronique dans laquelle un animateur, connu pour son hostilité aux restrictions sanitaires, avait notamment critiqué la décision des autorités de prolonger le confinement à Sydney.

Suite à cette mesure, Sky News a confirmé avoir été bloquée temporairement par YouTube et un porte-parole a affirmé que la chaîne «soutient les discussions et les débats concernant un grand nombre de sujets et de points de vue, ce qui est vital pour toute démocratie».

Appartenant à une filiale du groupe de médias News Corp de Murdoch, la chaîne YouTube compte 1,86 million d'abonnés.