Thaïlande: Le nombre de tigres sauvages s'élève à 177

Le nombre de tigres sauvages en Thaïlande a atteint 177 félins en 2021, soit 17 de plus que l'année précédente, a annoncé le directeur général du département des parcs nationaux, de la faune et de la flore (DNP), Thanya Nethithammakul.

S'exprimant lors d'une conférence organisée à l'occasion de la Journée internationale du tigre, le responsable thaïlandais a noté que l'augmentation de la population des gros félins reflète le succès de la Thaïlande dans ses efforts de protection de l'espèce, conformément à la déclaration de Hua Hin sur la conservation du tigre en 2011.

Les autorités, a-t-il ajouté, ont tenu à augmenter le nombre de patrouilles dans les réserves forestières, sensibiliser les populations locales et créer une coopération avec les communautés et les secteurs publics et privés pour protéger les tigres.

Cependant, a-t-il dit, davantage d'efforts doivent être consentis en coopération avec d'autres départements publics et privés et des groupes civils à travers le pays pour conserver les habitats et les ressources naturelles des tigres.

La Thaïlande est l'un des 13 pays considérés comme habitats naturels pour les tigres. Cinq espèces rares de grands félins ont été découvertes dans six parcs nationaux de la province de Kanchanaburi, entre octobre de l'année dernière et mars dernier, selon le Département des parcs nationaux.

L'augmentation du nombre d'espèces rares est attribuée notamment au programme "SMART Patrol", ainsi qu'aux sanctions sévères infligées aux individus prises en train de chasser des espèces rares et protégées, les contrevenants risquant 15 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 1,5 millions de bahts, voire les deux, ont déclaré les responsables du parc national.

Quelque 36 braconniers de grands félins ont été arrêtés entre 2019 et 2021, fait savoir Netnapa Ngamnet, chef adjoint du parc national de Kaeng Krachan.