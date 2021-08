Un groupe kurde revendique les incendies meurtriers en Turquie

Le groupe kurde «Enfants du feu» a revendiqué les incendies de forêt qui ont fait huit victimes et des centaines de blessés dans les provinces sud de la Turquie depuis le 28 juillet, relate le journal Yeni Safak.

Dans sa déclaration citée par le quotidien, l’organisation accuse le «régime turc» de ne pas «comprendre d’autre langue» et indique vouloir le «mettre sur les rotules par le feu».

Depuis des années, «Enfants du feu» incendient les forêts en Turquie. De hauts responsables du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), considéré comme une organisation terroriste par Ankara, ont à plusieurs reprises exprimé leur soutien à ces actions.

Incendies historiques

D’après les chiffres officiels, la Turquie subit actuellement les pires incendies depuis au moins une décennie, avec près de 95.000 hectares brûlés jusqu’à présent.

Le week-end dernier, des centaines de touristes et des habitants des villes d’Antalya, de Bodrum et de Marmaris ont été évacués de leurs hôtels et domiciles face à la progression du feu dans le sud de la Turquie.

Erdogan promet «la peine la plus sévère»

Le 31 juillet, Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les autorités turques n’excluaient pas que les incendies qui ravagent le pays soient volontaires. «S’il existe des traîtres qui sont prêts à brûler leur propre pays, ils subiront la peine la plus sévère», a promis le Président turc.

L’Union européenne vient d’envoyer trois avions bombardiers d’eau pour aider la Turquie dans sa lutte contre les flammes. Précédemment, Ankara avait emprunté des avions bombardiers auprès de la Russie, de l’Ukraine, de l’Azerbaïdjan et de l’Iran.