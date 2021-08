L'Inde et le Bangladesh reprennent l'exploitation de la ligne ferroviaire Haldibari-Chilahati

La liaison ferroviaire a été rouverte par les Premiers ministres indien et bangladais, en décembre 2020, pour la circulation des trains de passagers et de marchandises. Cependant, aucun train n'a officiellement fonctionné sur cette voie en raison de la situation pandémique.

La liaison ferroviaire Haldibari-Chilahati était opérationnelle jusqu'en 1965. Cependant, la guerre indo-pakistanaise de 1965 a effectivement coupé toutes les liaisons ferroviaires entre l'Inde et le Pakistan-oriental (l'actuel Bangladesh).

Une vingtaine de trains de marchandises devraient être mis en service chaque mois via cette liaison ferroviaire destinée à améliorer le volume des échanges commerciaux entre le Bangladesh et les Etats indiens de l'Assam et du Bengale occidental, et à promouvoir le développement économique dans la région.

L'Inde et le Bangladesh visent tous deux à relancer toutes les liaisons ferroviaires d’avant 1965. A ce jour, cinq liaisons reliant le Bengale occidental au Bangladesh ont été rendues opérationnelles à savoir Petrapole (Inde) – Benapole (Bangladesh), Gede (Inde) – Darshana (Bangladesh), Singhabad (Inde) Rohanpur (Bangladesh), Radhikapur (Inde) – Birol (Bangladesh).