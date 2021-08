La Chine émet des alertes aux crues soudaines

Selon une alerte jaune conjointement émise par le ministère des Ressources en eau et l'Administration météorologique de Chine, les crues soudaines pourraient frapper de vastes régions de l'est et du nord-ouest du pays entre lundi et mardi.

Les autorités ont également mis en garde contre de possibles inondations subites causées par de fortes pluies dans d'autres parties du pays, notamment Heilongjiang, Zhejiang, Guangdong et Gansu.

En juillet dernier, au moins 302 personnes ont péri dans des inondations ayant balayé le centre de la Chine, notamment la ville de Zhengzhou où les avenues inondées et les carcasses de voitures empilées témoignaient de la violence du déluge.

Zhengzhou comme Luoyang sont proches du Fleuve jaune, dont les crues ont été souvent meurtrières.

Les scientifiques estiment par ailleurs que le changement climatique accroît le risque d'inondations.