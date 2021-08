Agadir: Focus sur la scolarisation des enfants en situation de migration

L'Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) Souss-Massa a organisé, récemment, une rencontre régionale sur "la scolarisation des enfants en situation de migration".

Organisée en partenariat avec le ministère de tutelle et l’UNICEF, cette réunion vise à partager les expériences et discuter des moyens susceptibles de faciliter l’intégration de ses enfants au sein de la société et de faire connaître ce projet au niveau de la région.

Les participants à cette rencontre ont mis en avant les efforts et la volonté du Royaume de se conformer à ses engagements institutionnels et internationaux, relevant que la politique nationale de migration vise à assurer une intégration fluide des élèves venant de l’étranger dans le système scolaire marocain.

A cette occasion, un rapport a été présenté sur la situation des migrants à Souss-Massa, qu’ils soient subsahariens ou issus de pays arabes. Ce rapport s’est focalisé, notamment, sur l’état des lieux de la scolarisation de cette catégorie d’enfants.

Le dit rapport a également jeté la lumière sur la situation des enfants en situation de migration et les perspectives et les enjeux de l'enseignement à Souss-Massa.