L'Inde conduit les essais de son premier porte-avions construit localement

Prévu pour être mis en service d'ici août 2022, l'INS Vikrant (262m) deviendra le deuxième porte-avions indien en service. A l'heure actuelle, le seul porte-avions indien dont dispose le pays est l'INS Vikramaditya, un navire d'origine russe acheté en 2004.

Selon la marine indienne, le pays rejoint désormais "un groupe restreint de pays capables de concevoir et de construire elles-mêmes un porte-avions, ce qui témoignera de la volonté du gouvernement indien de promouvoir le Made in India".

Quelque 44 autres navires et sous-marins sont en ce moment en chantier dans le pays, selon les autorités indiennes.

Par ailleurs, la marine indienne a annoncé récemment qu'elle envoyait une force opérationnelle de quatre navires en Asie du Sud-Est, en mer de Chine méridionale et dans le Pacifique occidental pour deux mois d'exercices, notamment avec le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, le Japon, l'Australie et les États-Unis.

Le déploiement "vise à souligner la portée opérationnelle, la présence pacifique et la solidarité avec les pays amis pour assurer le bon ordre dans le domaine maritime et à renforcer les liens existants entre l'Inde et les pays de l'Indo-Pacifique", a-t-elle indiqué.

L'Inde pointe en 2020 au 3e rang mondial en termes de dépenses militaires avec un budget de 72,9 milliards de dollars derrière les États-Unis (778 milliards de dollars) et la Chine (252 milliards de dollars), selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).

Le pays de 1,3 milliard d'habitants a décidé, ces dernières années, de moderniser ses forces armées en acquérant notamment des avions de combat, des hélicoptères, des sous-marins et des navires de guerre de fournisseurs principalement la Russie, les États-Unis et la France.