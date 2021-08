Migration: suspension «temporaire» des vols entre l'Irak et la Biélorussie

L'Irak a annoncé vendredi la suspension «temporaire» des vols vers la Biélorussie et appelé les Irakiens «à ne pas tomber dans le piège» de la traite des êtres humains.

Dans communiqué publié suite à ses entretiens téléphoniques avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et ses homologues lituanien et letton, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, s'est dit «préoccupé par la question des migrants irakiens et des dangers qui en résultent».

Bagdad, a-t-il poursuivi, a pris des mesures «pour protéger les citoyens irakiens victimes de réseaux de passeurs». L'une de ces mesures est la suspension «temporaire» des liaisons aériennes directes entre Bagdad et Minsk.

Depuis le début de l'année, la Lituanie, pays membre de l'UE et de l'Otan, a enregistré plus de 2.000 nouveaux arrivants -irakiens pour la plupart-, qui ont illégalement franchi la frontière avec la Biélorussie.

L'UE prépare «des sanctions économiques plus fortes» pour faire cesser les passages illégaux, avait averti M. Borrell au cours d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE en juillet.