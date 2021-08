Premier vol russe atterrissant en Égypte après 6 ans de suspension du trafic aérien -vidéos

Un avion transportant des touristes russes a atterri ce lundi à l’aéroport de Charm el-Cheikh, marquant le rétablissement du trafic aérien entre la Russie et l’Égypte, suspendu en 2015. Les autorités et les hôteliers égyptiens ont assuré avoir pris toutes les mesures sanitaires et de sécurité possibles.