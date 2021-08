Glissement de terrain en Inde: le bilan s'alourdit à 10 morts

Au moins dix personnes ont péri, mercredi, et des dizaines d'autres ont été blessées à l'issue d'un glissement de terrain dans l'Etat indien de l'Himachal Pradesh (nord), dans l'Himalaya, ont indiqué les autorités indiennes.

Un bus transportant plus de 30 passagers, un camion et des voitures légères ont été ensevelis sous les débris, selon la même source.

"On craint que des véhicules aient dérapé de la route et soient tombés dans la rivière Sutlej qui coule en contrebas", a déclaré le chef de police, Vivek Pandey, ajoutant que les opérations de sauvetage sont en cours pour secourir d'autres personnes piégées dans les débris.

Les équipes de secours n'ont pas pu immédiatement commencer l'opération de sauvetage à cause de la chute des rochers, a-t-il dit.

Les glissements de terrain sont fréquents dans la région himalayenne du nord de l'Inde, en particulier pendant la saison de la mousson, dont les fortes pluies entraînent l'affaissement du sol et des rochers.

En juillet dernier, neuf personnes ont péri à la suite de crues, provoquées par des averses orageuses, au niveau de l'Etat de l'Himachal Pradesh.

Selon des experts, ces phénomènes sont exacerbés par le changement climatique qui rend la mousson plus irrégulière et fait fondre les glaciers situés plus haut dans les montagnes.