Dans le nord de la Turquie, quatre morts et un disparu dans des crues subites

Quatre personnes ont été tuées dans des crues subites à Kastamonu, en Turquie, et une personne est portée disparue, a annoncé jeudi l'Agence de gestion des catastrophes et situations d'urgence (AFAD).

La chaîne de télévision publique turque TRT Haber a déclaré mercredi qu'une personne était décédée d'une crise cardiaque à Bartın au milieu des inondations, lesquelles ont également touché Sinop, une autre province de la mer Noire.

L'AFAD a indiqué que l'évacuation en hélicoptère des personnes dans les zones touchées se poursuivait. Certaines routes ont par ailleurs été fermées, a ajouté l'agence, car des ponts ont été endommagés ou se sont effondrés.

Les crues ont entraîné des dizaines de voitures et des monceaux de débris dans les rues, ont montré les images télévisées. Selon l'AFAD, les fortes précipitations dans la région devraient s'atténuer vendredi.

La Turquie est aussi victime depuis plus d'une semaine d'incendies, alimentés par les températures caniculaires et des rafales de vent sec, qui ont contraint des milliers d'habitants et de touristes à fuir les zones balnéaires situées près des mer Égée et Méditerranée.