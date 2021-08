L'UE verse 24,9 milliards d'euros de préfinancement à l'Italie

La Commission européenne a annoncé vendredi avoir versé 24,9 milliards d'euros de préfinancement à l'Italie, soit 13 % des prêts et subventions alloués au pays au titre de la facilité pour la reprise et la résilience, dans le cadre du plan de relance de l'UE (NextGenerationEU).

«L'Italie figure parmi les premiers pays qui reçoivent un préfinancement au titre de la facilité pour la reprise et la résilience. Ce préfinancement contribuera à donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre des mesures essentielles d'investissement et de réforme décrites dans le plan pour la reprise et la résilience de l'Italie», indique la Commission dans un communiqué.

Sur toute la durée de son plan de relance, l'Italie devrait recevoir un montant total de 191,5 milliards d'euros (68,9 milliards d'euros sous forme de subventions et 122,6 milliards d'euros sous forme de prêts), a-t-il été ajouté.

Selon l'exécutif européen, le plan de relance financera en Italie des investissements et des réformes qui devraient «transformer profondément l'économie et la société du pays».

«Aujourd'hui, le premier versement de fonds au titre de NextGenerationEU en Italie marque le début d'une reprise durable dans le pays. L'UE a été pleinement solidaire avec l'Italie tout au long de la crise. Nous resterons à vos côtés à mesure que la situation s'améliore. Le plan de relance italien, Italia Domani, montre le niveau d'ambition nécessaire pour faire de l'Italie un moteur de croissance pour l'ensemble de l'Europe. Parce qu'une Europe forte a besoin d'une Italie forte», a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, citée dans le communiqué.

D'ici la fin de l'année, la Commission a l'intention de lever jusqu'à un total de 80 milliards d'euros de financements à long terme, qui seront complétés par des titres de créance à court terme de l'UE, afin de financer les premiers versements prévus en faveur des États membres au titre de NextGenerationEU.

D'après l'exécutif européen, la facilité pour la reprise et la résilience au titre de NextGenerationEU mettra à disposition 723,8 milliards d'euros (en prix courants) pour soutenir les investissements et les réformes dans l'ensemble des États membres. Le plan italien, a-t-il été relevé, «s'inscrit dans le cadre des mesures sans précédent que l'UE a prises pour sortir plus forte de la crise liée à la pandémie de Covid-19, favoriser les transitions écologique et numérique et renforcer la résilience et la cohésion au sein de nos sociétés».