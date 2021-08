L'Elysée donne «priorité absolue» à la sécurité des Français en Afghanistan

«La priorité immédiate et absolue dans les prochaines heures est la sécurité de nos compatriotes qui ont été appelés à quitter l'Afghanistan, ainsi que des personnels sur place, français et afghans», a dit la présidence de la République, interrogée par Reuters.

Le président Emmanuel Macron «suit heure par heure la dégradation très préoccupante de la situation en Afghanistan, en lien permanent avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et la ministre des Armées», assure l'entourage du chef de l'Etat. Les taliban* sont entrés dans Kaboul, a déclaré dimanche un responsable du ministère afghan de l'Intérieur, alors que des pays occidentaux, dont les Etats-Unis, ont commencé à évacuer leurs ressortissants et que des sources évoquent la possibilité d'une administration de transition.

*Organisation terroriste interdite en Russie