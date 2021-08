Le Canada annonce l'évacuation totale du personnel de son ambassade à Kaboul

Le Canada a procédé à l'évacuation totale de son personnel en Afghanistan, dans la foulée de la progression rapide des talibans* désormais aux portes de Kaboul.

Les membres du personnel canadiens «sont maintenant en route en toute sécurité vers le Canada», selon une déclaration commune publiée dimanche par les ministres des Affaires étrangères, de l'Immigration et de la Défense.

Les ministres ont expliqué que l'évolution rapide de la situation en Afghanistan «pose d'importants défis» et met en péril sa «capacité à assurer la sécurité» de ses membres.

Le gouvernement canadien a ajouté que ses activités diplomatiques en Afghanistan reprendront «dès que la situation» lui permettra de «garantir des services appropriés» et une «sécurité adéquate» pour son personnel.

En 10 jours, les talibans* ont virtuellement conquis l'entièreté de l'Afghanistan.

«Nous demandons la fin des injustices auxquelles sont confrontés les Afghans, en particulier les femmes, les filles et les minorités ethniques, dans les zones contrôlées par les talibans*», ont déclaré les ministres canadiens, condamnant «fermement» la violence et réclamant un cessez-le-feu permanent et général.

Le Canada s'est engagé à accueillir 20.000 Afghans dans le cadre de mesures spéciales d'immigration.

*Organisation terroriste interdite en Russie