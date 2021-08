Le bilan du séisme en Haïti s'alourdit à près de 1.300 morts

Le bilan encore provisoire du séisme de magnitude 7,2 qui a secoué samedi le Sud-Ouest d'Haïti s'est alourdi à 1.297 morts et plus de 5.700 blessés, ont annoncé dimanche les services de protection civile du pays.

En plus des personnes portées disparues, "beaucoup d'autres sont sous les décombres", souligne un communiqué de la Protection civile, qui précise que près de 3.200 blessés ont été accueillis dans les différents hôpitaux.

Ce violent tremblement de terre s'est produit samedi matin à 12 km de la ville de Saint-Louis-du-Sud, située à quelque 160 km de la capitale haïtienne Port-au-Prince.

En janvier 2010, un séisme de magnitude 7 degrés sur l'échelle de Richter avait ravagé la capitale haïtienne et plusieurs villes de province, faisant plus de 200.000 victimes et plus de 300.000 blessées.