Deux nouveaux incendies près d'Athènes, des villages évacués

Un premier feu s'est déclaré lundi sur les reliefs près de la ville portuaire de Lavrio, à environ 60 kilomètres au sud de la capitale de la Grèce, créant d'épaisses colonnes de fumée au-dessus d'une plage fréquentée.

Au moins 91 pompiers, assistés de six bombardiers d'eau et six hélicoptères, ont tenté de contenir l'incendie qui s'était propagé aux pins alentour. Les habitants de trois villages ont reçu l'ordre d'évacuer.

Un autre incendie est apparu dans une zone boisée près de Vilia, à proximité d'un camp d'été pour enfants à un peu plus de 50 kilomètres au nord d'Athènes, ont dit les autorités. Cinq hélicoptères et cinq avions de lutte contre les incendies ont été déployés pour y faire face.

Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre grec, a présenté ses excuses face à l'échec de son gouvernement à lutter contre les vastes feux de forêt qui consument des pans entiers de la Grèce depuis plusieurs semaines, à l'instar de plusieurs autres pays du bassin méditerranéen comme la Turquie ou la Tunisie, qui connaissent cet été des températures extrêmes.

Le gouvernement grec a approuvé une enveloppe de 500 millions d'euros d'aides pour la péninsule Attique et l'île d'Eubée, où des centaines de personnes ont dû être évacuées plus tôt ce mois-ci par bateau.