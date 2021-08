le Japon se dirige vers une prolongation de l'état d'urgence

Le gouvernement japonais s'apprêtait mardi à prolonger et étendre à d'autres départements l'état d'urgence déjà en vigueur depuis juillet sur une partie du pays face à la recrudescence de la pandémie de coronavirus.

Le pays connaît depuis fin juin une cinquième vague de coronavirus, la pire à ce jour, sous l'effet notamment du variant Delta, plus contagieux. Les cas quotidiens de Covid-19 ne cessent d'augmenter et ont dépassé pour la première fois la barre des 20.000 au niveau national vendredi et samedi.

Les infections au Covid-19 "se propagent à travers le Japon à une échelle jamais observée jusque-là", a indiqué mardi matin Yasutoshi Nishimura, le ministre chargé de coordonner la gestion de la crise sanitaire.

"Le nombre de patients dans un état grave augmente chaque jour", a-t-il ajouté lors d'une réunion avec des experts sanitaires.

Les cas ont atteint un nombre record également vendredi à Tokyo, où ils ont quadruplé en trois semaines, et les organisateurs des Jeux paralympiques (24 août-5 septembre) ont annoncé lundi que l'événement se tiendrait à huis clos.

L'état d'urgence, remis en place mi-juillet sur une partie du pays dont sa capitale avant les Jeux olympiques de Tokyo qui se sont tenus à huis clos du 23 juillet au 8 août, doit être prolongé jusqu'au 12 septembre et étendu géographiquement pour concerner au total 13 des 47 départements japonais.