Séisme en Haïti: l'UE mobilise une aide humanitaire de 3 millions d'euros

"Des besoins humanitaires urgents font suite au tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,2 qui a frappé Haïti. L'UE mobilise rapidement son soutien à ce pays déjà extrêmement fragile, où les ouragans et les fortes pluies aggravent encore plus la situation désastreuse", a indiqué dans un communiqué Janez Lenarčič, commissaire européen chargé de la gestion des crises.

"Le tremblement de terre frappe à un moment où la pandémie de Covid-19 et l'escalade de l'insécurité constituent déjà une menace pour le pays. Nous sommes prêts à fournir une assistance supplémentaire", a-t-il ajouté.

Afin d'assurer l'intervention la plus rapide possible, les fonds de l'UE seront mis en œuvre par des partenaires humanitaires déjà actifs dans la réponse d'urgence et soutiendront et renforceront leur capacité à fournir rapidement une aide humanitaire aux Haïtiens les plus vulnérables, note le communiqué.

Le financement répondra ainsi aux besoins les plus immédiats tels que la fourniture d'une assistance médicale aux hôpitaux locaux débordés, des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, ainsi qu'un hébergement pour les communautés les plus touchées et les plus défavorisées.

Selon la Commission européenne, le système de cartographie par satellite de l'UE "Copernicus" a été activé à la suite du tremblement de terre pour aider à évaluer l'étendue des dégâts.

Par ailleurs, le centre de coordination de la réaction d'urgence de l'UE, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évalue en permanence la situation afin de suivre les développements et de coordonner une éventuelle aide supplémentaire de l'UE, ajoute-t-on.