Biden et Johnson conviennent de tenir un G7 virtuel la semaine prochaine

Selon un communiqué de la Maison Blanche, MM. Biden et Johnson, qui ont eu un entretien téléphonique, "ont convenu de tenir une réunion virtuelle des dirigeants du G7 la semaine prochaine pour discuter d'une stratégie et d'une approche communes" sur l'Afghanistan, après la prise de pouvoir par les talibans* après une offensive éclair.

Tout en se félicitant de leur coopération dans les opérations d'évacuation en cours à l'aéroport de Kaboul, "ils ont également discuté de la nécessité d'une coordination étroite et continue entre les alliés et les partenaires démocratiques sur la politique afghane à l'avenir, y compris les moyens par lesquels la communauté mondiale peut fournir une assistance humanitaire et un soutien supplémentaires aux réfugiés et autres Afghans vulnérables", indique la même source.

Le Royaume Uni assure actuellement la présidence du "groupe des 7" comprenant également l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon.

Les talibans* ont pris le pouvoir à Kaboul au terme d'une offensive éclair entamée en mai à la faveur du début du retrait des forces américaines et de l'Otan après 20 ans de guerre.

*Organisation terroriste interdite en Russie