USA: fuite massive des données de millions d'abonnés de T-Mobile

Les informations personnelles de dizaine de millions d'utilisateurs actuels et anciens de l’opérateur de téléphonie T-Mobile aux Etats-Unis ont été compromises dans une récente fuite massive de données, a indiqué la société mercredi.

Tout en précisant que son enquête est toujours en cours, T-Mobile a confirmé que les données de plus de 47 millions d'"anciens clients ou de clients potentiels" qui avaient précédemment demandé un crédit, et de 7,8 millions de clients actuellement un contrat ont été volées. Dans sa dernière communication financière, T-Mobile avait déclaré avoir plus de 104 millions de clients.

L’opérateur téléphonique a également confirmé qu'environ 850 000 noms, numéros de téléphone et codes PIN de clients prépayés T-Mobile actifs ont été compromis. L'entreprise a déclaré avoir réinitialisé de manière proactive tous les codes PIN de ces comptes.

Cette annonce intervient deux jours après que T-Mobile eut annoncé qu'elle enquêtait sur une fuite de ses données. Sur un forum en ligne, un individu a proposé de vendre les informations personnelles d'utilisateurs de téléphones portables.

T-Mobile, dont le siège est à Bellevue, dans l'État de Washington, a rejoint le cercle des plus grands opérateurs de téléphonie mobile aux Etats-Unis, aux côtés de AT&T et Verizon, après le rachat en 2020 de son rival Sprint.