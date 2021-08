ONU: hommage aux Casques bleus tués, appel à la fin de l’impunité

La résolution insiste également sur les mesures à prendre, tant par le Secrétaire général que par les États membres, en vue de mettre fin à l'impunité des auteurs de ces meurtres et violences.

Présidé par le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, dont le pays assure la présidence tournante pour le mois d'août, le Conseil a ainsi prié les États membres, accueillant ou ayant accueilli des opérations de maintien de la paix, de prendre, conformément à leur législation nationale et au droit international applicable, toutes les mesures appropriées visant à faire traduire en justice les auteurs de meurtres et de tous actes de violence dirigés contre les membres du personnel de l’ONU.

Dans le texte adopté, les Quinze demandent aussi aux États hôtes de collaborer avec les missions de maintien de la paix au renforcement de la sécurité et de la sûreté du personnel, conformément aux dispositions de la résolution 2518 (2020), et de prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur ces actes et arrêter et en poursuivre les auteurs.

Pour sa part, le Conseil se déclare résolu à prendre des mesures effectives pour renforcer davantage le partenariat existant entre l’ONU et les organisations régionales et sous-régionales, afin d’aider au renforcement de la prévention, de l’investigation et de la poursuite, dans les affaires de meurtres et de tous actes de violence dirigés contre les membres du personnel des Nations Unies.