Ouverture de la 5è exposition Chine-Etats arabes à Yinchuan

Cet événement, qui s'étale sur quatre jours, présentera des foires commerciales et des forums sur la coopération dans les domaines de l'économie numérique, de l'énergie propre, des ressources en eau, de l'agriculture moderne, de l'alimentation écologique, de l'e-commerce transfrontalier et du tourisme, selon la même source.

Pour cette édition, Covid oblige, le programme comprend des manifestions organisées à la fois en ligne et en présentiel, avec la participation de plus de 1.000 entreprises chinoises et étrangères.

Parrainée par le ministère chinois du Commerce, le Conseil pour la promotion du commerce international de la Chine et le gouvernement régional du Ningxia, l'exposition a attiré plus de 5.000 entreprises de près de 110 pays depuis son lancement en 2013, avec 936 projets de coopération signés lors de l'exposition.