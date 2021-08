Nouveau piratage d'une plate-forme de cryptomonnaies

"Nous sommes désolés d'annoncer que les portefeuilles 'warm' de #LiquidGlobal ont été compromis, nous transférons les actifs vers le portefeuille 'cold'", a indiqué la société sur Twitter, ajoutant que les dépôts et retraits étaient suspendus.

Les portefeuilles numériques "warm" ou "hot" sont directement connec­tés à inter­net et conçus pour permettre aux utilisateurs d'accéder plus facilement aux cryptomonnaies. Les portefeuilles "cold" sont hors ligne et plus difficiles d'accès - et donc généralement plus sécurisés.

Liquid dit tracer le mouvement des actifs et travailler avec d'autres plates-formes pour tenter de geler et récupérer les fonds.

Le groupe d'analyse Elliptic, spécialisé dans la technologie blockchain à la base des cryptomonnaies, a indiqué que les adresses identifiées par Liquid comme appartenant aux pirates totalisaient plus de 94 millions de dollars, dont 45 millions de dollars en "tokens" liés à la blockchain Ethereum.

Le ou les pirates convertissent ces "tokens" en cryptomonnaie éther via des échanges décentralisés, a expliqué Elliptic, ajoutant qu'elle aidait Liquid à retrouver les fonds volés.

Le dirigeant de Liquid n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

La semaine dernière, la plate-forme d'échanges de cryptomonnaies Poly Network a indiqué avoir été victime d'une attaque informatique à hauteur de 610 millions de dollars, l'un des plus importants piratages jamais subis par le secteur.