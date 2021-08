Toyota va réduire sa production, Volkswagen pourrait en faire de même

Toyota va réduire d'environ 360.000 véhicules sa production mondiale le mois prochain, a indiqué jeudi un dirigeant du constructeur nippon, précisant que cela allait concerner 15 usines au Japon ainsi que d'autres à l'étranger.

Le groupe confirme ainsi des informations parues plus tôt dans le quotidien économique Nikkei et qui ont fait chuter de 4,4% l'action Toyota à la Bourse de Tokyo, soit son plus fort repli en une séance depuis décembre 2018.

Le constructeur nippon avait jusqu'ici mieux géré que ses concurrents la pénurie de semi-conducteurs, grâce à un important stocks de puces constitué dans le cadre d'un plan de continuité des activités remanié après le tremblement de terre de 2011.

Mais la résurgence des cas de Covid-19 en Asie a aggravé les difficultés d'approvisionnement.

Toyota, le premier groupe automobile mondial en termes de volumes de vente, a prévenu ce mois-ci qu'il était confronté à un environnement commercial "imprévisible" en raison de la résurgence de l'épidémie de Covid-19 dans les pays émergents, de la pénurie de puces et de la flambée des prix des matières premières.

De son côté, Volskwagen a indiqué jeudi qu'il pourrait être obligé de réduire davantage sa production en raison de la pénurie de puces.