L'OMS fait don au Niger d'équipements pour lutter contre l'épidémie de choléra

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait don au Niger d'équipements et de kits d'une valeur de 172 millions de francs CFA (308.000 dollars), pour permette à ce pays d'Afrique de l'ouest de faire face à l'épidémie du choléra qui y sévit depuis quelques semaines, a indiqué jeudi une source officielle à Niamey.

Ce don est composé notamment de lits adaptés, de seaux en plastique, de fiches de prise en charge, de carnets, de stylos et de registres de consultation, de lampes, de réservoirs d'eau, de rouleaux de bâches en plastique destinés aux centres de traitement.

Il a été remis au ministre de la Santé publique, Idi Illiassou Maïnassara, par la représentante résidente de l'OMS au Niger, Anya Blanche, en présence de la coordinatrice du système des Nations Unies au Niger, Louise Aubin. "

Ces kits vont nous permettre de renforcer le dispositif déjà en place au niveau de toutes les régions touchées par cette épidémie de choléra", s'est félicité M. Maïnassara.

L'épidémie qui s'est déclarée il y a quelques semaines dans les régions de Zinder (est), Maradi (centre-sud) et Dosso (ouest) s'est propagée depuis à celles de Tahoua (centre) et de Tillabéry (ouest), ainsi qu'à Niamey, la capitale, selon M. Maïnassara qui a indiqué que le pays avait enregistré plus de 600 cas en date de mardi.

Mme Aubin a, pour sa part, jugé "essentiel d'agir sur plusieurs fronts, notamment le renforcement de la surveillance pour une détection rapide des cas, l'amélioration de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène, la mobilisation sociale, le traitement de la maladie et les vaccins anticholériques oraux afin de combattre efficacement le choléra et assurer une faible mortalité".

Elle a tenu à assurer les autorités nigériennes que toutes les agences onusiennes étaient mobilisées pour soutenir la réponse à cette épidémie.